غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة ردّاً على إطلاق بالونات حارقة

2021/06/16 | 04:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متظاهر فلسطيني يرمي جسما حارقاً باتجاه جنود إسرائيليين خلال تظاهرة شرقي مدينة غزة على الحدود بين القطاع والدولة العبرية في 15 حزيران/يونيو 2021.© ا ف ب/ا ف ب محمود همص غزة (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – شنّ سلاح الجوّ الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس غارات جوية استهدفت مواقع عدّة في قطاع غزة ردّاً […]

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