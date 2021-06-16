2021/06/16 | 04:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت السلطات الأمنية اثنين على الأقل من المشجعين في ملعب أليانز أرينا، إلى المستشفى، قبل انطلاق مباراة المنتخبين الألماني والفرنسي، في بطولة أوروبا 2020، مساء الثلاثاء، بعد أن اصطدم أحد نشطاء منظمة "السلام الأخضر" بمقصورة الصحفيين خلال اقتحامه لأرضية الملعب من خلال مظلة هوائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مظلي يقطع مباراة ألمانيا وفرنسا.. وفيديو يوثق الحادثة) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مظلي يقطع مباراة ألمانيا وفرنسا.. وفيديو يوثق الحادثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).