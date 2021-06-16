زلزال قوي يضرب جنوب إسرائيل والهزات الارتدادية تصل الأردن

2021/06/16 | 04:51 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

ضرب زلزال قوي، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء، جنوب إسرائيل.

قناة "ناس" على تلكرام..



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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن زلزالا بقوة 4.2 درجة ضرب جنوب إسرائيل على 68 كيلومترا شمال إيلات.

وشعر السكان بالزلزال فيما لم يتم الإبلاغ عن إصابات أو أضرار.



كما شعر الأردن بالزلزال، وفقا للقناة 12 الإسرائيلية.

"سبوتنيك"

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