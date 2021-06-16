المبعوث الأميركي لليمن يتوجه إلى السعودية لبحث جهود

2021/06/16 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، الثلاثاء، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، سيتوجه إلى السعودية، في الفترة من 15 إلى 17 يونيو، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين من الحكومتين اليمنية والسعودية بالإضافة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص، مارتن غريفيث

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