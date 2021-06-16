أكبر دراسة لـ

2021/06/16 | 05:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة أن مئات الآلاف من الأميركيين سعوا للحصول على رعاية طبية لمشاكل صحية بعد إصابتهم بكوفيد-19 لم يتم تشخيصهم بها قبل الإصابة بالفيروس التاجي

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