إيران تتصدر مجموعتها وتصعد للدور النهائي من تصفيات كأس العالم+فيديو

2021/06/16 | 06:09 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتزع منتخب إيران لكرة القدم صدارة المجموعة الثالثة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، بعد الفوز ع...

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