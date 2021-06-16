"الوضع يزداد سوءا".. الأمم المتحدة: الإبلاغ عن وفيات من الجوع في تيغراي

2021/06/16 | 06:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر مسؤول الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارك لوكوك، يوم الثلاثاء، من أن مجاعة عام 1984 التي أودت بحياة أكثر من مليون إثيوبي يمكن أن تحدث مرة أخرى إذا لم يتم التأكد من وصول المساعدات إلى منطقة تيغراي بسرعة وتوسيع نطاقها وتمويلها بشكل صحيح، وفقا لموقع "صوت أميركا".

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