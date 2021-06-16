الخنوع و الفتونه وجهان لعملة واحدة - محمد حسين يونس

2021/06/16 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_حسين_يونس عم محمد البقال ..



جرى للحاق بالباشا محمد المدير قبل أن يركب عربته ..



ثم وقف أمامه مترجيا ..



من فضل حضرتك ..



تخف ضغطك ..



و غضبك و لومك علي الأستاذ محمد الموظف تحت رئاستك .



عندما تساءل الباشا محمد ..



عن سبب طلب عم محمد هذا رغم أن ليس لدية علاقة قربي مباشرة بالأستاذ محمد ..



رد علية (( حضرتك بتطلع عين الأستاذ محمد ..



يسكت ..



و يرجع يطلع قرفه في مراته ..التي تسكت و تطلع غلبها في الشغالة ..



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