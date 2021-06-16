2021/06/16 | 07:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر "أطالبكم بالوحدة، سنتجمع كلَّ يوم اثنين، وإذا تطلب الأمر أكثر سنعلن عن ذلك، أشار بعضُكم إلى نقاط ضعف حكومتهم، وأنه من السهل إسقاطها، بشرط توحيد موقفكم"من أقوال اللاعب الأول، نتنياهو في صحيفة، هموديع الأصولية، يوم 14-6-2021م، في اجتماع مُغلق مع الأحزاب اليمينية، أي، كتلة المعارضة.قال الحاخام، يعقوب لتسمان: "هذه الحكومة تنتهك الشريعة اليهودية، لذلك يجب محاربتها" قال، موشيه غافني: "إن هدف هذه ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعويم الحكومات في إسرائيل - توفيق أبو شومر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعويم الحكومات في إسرائيل - توفيق أبو شومر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).