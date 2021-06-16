من ربح المناظرة؟ رشيد حمامي أم منقذ السقار؟

2021/06/16 | 07:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "السبيل الأفضل لإبراز التطور في الفكر الإسلامي، أي التعاطي النقدي الموضوعي مع نصوص الأديان الأخرى، ليس المناظرات، بل الأبحاث العلمية المنشورة"

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