الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوافق على مشاركة

2021/06/16 | 07:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "أس" المدريدية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد أبلغ رسميا أندية برشلونة وريال مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي بموافقته على مشاركتهم ببطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

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