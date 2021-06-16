الخطوط الجوية تعد برنامجا تنافسيا للرحلات الصيفية

2021/06/16 | 08:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، خطة للبرنامج الصيفي تتضمن اسعارا تنافسية ورحلات داخلية وخارجية اضافية تنطلق من جميع المطارات العاملة في البلاد على مدار ايام الاسبوع .وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "الخطوط الجوية العراقية اعدت برنامجا صيفيا متكاملا بالتزامن مع عيد الاضحى المبارك لخارطة جوية للرحلات الداخلية والخارجية، تتضمن اسعارا تنافسية مقارنة مع باقي الشركات الجوية الاخرى، الى جانب زيادة عدد الرحلات الى الوجهات ذات الاقبال الكبير"، لافتا الى ان "اكثر من 7 وجهات عربية واجنبية تمت زيادة عدد رحلاتها بواقع رحلتين اسبوعيا".واضاف جليل، ان "الرحلات مستمرة عبر مطارات بغداد والبصرة والنجف والسليمانية واربيل بشكل يومي وبما يزيد عن 40 رحلة يوميا"، منوها بان "هذه الرحلات باتجاه بيروت ومصر والاردن ودبي ، فضلا عن ايران وتركيا، الى جانب الرحلات الى مدينة منسيك في بيلاروسيا و مدينة فرانكفورت في المانيا".

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