2021/06/16 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جلبير_الأشقر كُتب هذا المقال صباح الثلاثاء بينما يستعد اليمين الاستيطاني الإسرائيلي لإنجاز حلقة جديدة في مسلسل الاستفزازات الصهيونية المستمر في القدس العربية منذ احتلالها في حرب 1967.



وهي فاتحة لائقة لولاية رئيس الوزراء الجديد، نفتالي بينيت، الذي بدأ حياته السياسية في حزب الليكود في كنف بنيامين نتنياهو، ثم انسلخ عنه للمزايدة عليه من موقع أقصى اليمين الصهيوني حتى وصل به الأمر إلى ترؤس ائتلاف أحزاب وجماعات ح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا بدّ من مواصلة الانتفاضة الفلسطينية - جلبير الأشقر) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا بدّ من مواصلة الانتفاضة الفلسطينية - جلبير الأشقر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).