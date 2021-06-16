3 حالات.. أول دولة خليجية تعلن إصابات بالفطر الأسود من كوفيد

2021/06/16 | 08:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة العمانية أن تم تسجيل إصابة ثلاثة مرضى بفيروس كورونا بداء "الفطر الأسود".

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