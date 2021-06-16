2021/06/16 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تنطلق أول قمة تجمع الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، والتي تعقد في مدينة جنيف السويسرية وسط إجراءات أمنية مشددة.وأكد الرئيس السويسري، غي بارميلين الذي تستضيف بلاده […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



أول قمة بين الرئيسين الأمريكي والروسي في جنيف المركز الخبري الوطني.

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