في العراق الجميع يريد ان يبرز عضلاته.. كاتانيتش: قصتي مع المنتخب جميلة ومضحكة

2021/06/16 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باركَ ستريشكو كاتانيتش مدرب منتخبنا

الوطني لكرة القدم، للاعبين التأهل

للمرحلة النهائية للتصفيات الآسيوية

المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكذلك ضمان

التأهل الرسمي لنهائيات كأس آسيا 2023 في

الصين.

وقالَ كات

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