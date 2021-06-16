اسقاط طائرات مسيّرة

2021/06/16 | 08:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الإعلام الأمني، فجر

الاربعاء، عن اسقاط طائرة مسيرة تحمل

متفجرات جنوب شرقي بغداد.

وقالت الخلية في بيان، إن "قيادة عمليات

بغداد تتمكن من اسقاط طائرة مسيرة تحمل

متفجرات في منطقة خالية قرب معس

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