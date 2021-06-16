2021/06/16 | 08:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الاسواق المحلية ليوم الأربعاء (16 حزيران 2021).السعر في الصيرفات ( تقريبي) 150,000 149,000 —————————————— البصرة 149,750 —————————— اربيل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تذبذب في أسعار صرف الدولار بالسوق العراقية لليوم المركز الخبري الوطني.

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