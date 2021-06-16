2021/06/16 | 08:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اصدرت وزارة التربية ضوابط تسجيل ونقل التلاميذ والطلبة الخاصة بالعام الدارسي المقبل، محددة نسب دوام الادارات المدرسية ولجان فحص المراكز الامتحانية.وقال مدير عام تربية الرصافة الثانية قاسم العكيلي في حديث صحفي، ان “الوزارة عممت ضوابط نقل التلاميذ والطلبة بين مدارس المحافظة الواحدة او بين بقية المحافظات الاخرى والخاصة بالعام الدراسي المقبل …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التربية توضح ضوابط تسجيل وانتقال التلاميذ first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية توضح ضوابط تسجيل وانتقال التلاميذ) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية توضح ضوابط تسجيل وانتقال التلاميذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).