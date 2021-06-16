ماكينزي سكوت تعلن التبرع بـ2.7 مليار دولار للمنظمات الخيرية

2021/06/16 | 08:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت ماكينزي سكوت، طليقة مؤسس أمازون جيف بيزوس وإحدى أغنى النساء في العالم، أنها ستتبرع بـ 2.7 مليار دولار لـ 286 منظمة، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.

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