2021/06/16 | 08:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكاظمي يصل محافظة صلاح الدين » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 08:58

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل محافظة صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل محافظة صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).