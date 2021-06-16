2021/06/16 | 09:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني استمرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بالارتفاع للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شجع تراجع المخزونات وتعافي الطلب المستثمرين والإقبال عليه.وارتفع خام برنت 64 سنتا أو 0.86 بالمئة، ليصل إلى 74.63 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تواصل الانتعاش..



وبرنت يصل إلى 74.63 دولارا المركز الخبري الوطني.

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