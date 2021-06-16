2021/06/16 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شجع تراجع المخزونات وتعافي الطلب المستثمرين و الإقبال عليه.وارتفع خام برنت 64 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء.وزاد الخام الامريكي 57 سنتا أو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تواصل الارتفاع في الاسواق العالمية) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تواصل الارتفاع في الاسواق العالمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).