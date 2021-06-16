القوات الامنية تعتقل مغتصب طفلة بعد 20 ساعة من جريمته

2021/06/16 | 09:13 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت قيادة شرطة محافظة المثنى، الأربعاء، من القاء القبض على شاب اغتصب طفل وقتله في قضاء الرميثة وذلك خلال 20 ساعة من ارتكابه للجريمة.

وقال اعلام شرطة المثنى في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (16 حزيران 2021)، ان "مركز شرطة ثورة العشرين التابع إلى قسم شرطة الرميثة أستخبر من قبل المواطنة (ر. ه. ص) والدة الطفل (ع. ح. م) والبالغ من العمر 6 سنوات والتي ادعت تعرض ولدها إلى اعتداء جنسي من شخص تجهل هويته عند ارساله إلى إحدى محال بيع المواد الغذائية القريبة من دارهم".

وأضاف البيان، انه "بجهود استثنائية تم التعرف على مكان ارتكاب الجريمة والشخص الجاني وبعد نصب كمين محكم تم القبض عليه والذي يدعى (ط - ع - ن) البالغ من العمر (27) سنة من سكنة قضاء الوركاء".

واوضح، أنه "بعد التحقيق معه اعترف بجريمته، ودونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا من قبل قاضي التحقيق الخفر"، لافتا الى انه " تم رفع كل ما يتعلق بالجريمة من قبل مفارز الأدلة الجنائية وتوقيفه وفق أحكام المادة (393) من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل".

N.A

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