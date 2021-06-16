نفط برنت يلامس 75 دولارآ للبرميل

2021/06/16 | 09:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شجع تراجع المخزونات الامريكية وتعافي الطلب المستثمرين و الإقبال عليه.وارتفع خام برنت 64 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 74.63 دولارا للبرميل بعد أن ارتفع 1.6 بالمئة يوم امس الثلاثاء.وزاد الخام الامريكي 57 سنتا أو 0.80 بالمئة إلى 72.89 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 1.7 بالمئة في الجلسة السابقة.وتراجعت مخزونات النفط 8.5 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي ، وفقًا لمصدرين بالسوق نقلاً عن أرقام معهد البترول الأمريكي ./انتهى8

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