2021/06/16 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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التربية توجه المديريات بتسمية مرشح واحد لنيل شهادة “الدبلوم العالي” على النفقة الخاصة

وجهت وزارة التربية، اليوم الاربعاء، المديريات العامة بتسمية مرشح واحد لنيل شهادة “الدبلوم العالي” على النفقة الخاصة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، ان “وزارة التربية وجهت الجهاز التنفيذي لمحو الأمية والمديريات العامة بديوان الوزارة فضلاً عن المديريات العامة للتربية في بغداد كافة بتسمية مرشح (واحد) فقط من الحاصلين على شهادة البكالوريوس باختصاصات (علمية او انسانية)، لغرض دراسة الدبلوم العالي المعادل للماجستير/ التنمية والأمن المجتمعي 2021 – 2022 وعلى “النفقة الخاصة”، استناداً لكتاب رئاسة الوزراء / مستشارية الأمن الوطني”.

وأوضحت الوزارة ان “البرنامج مستثنى من الخلفيات العلمية وحسب الضوابط المعمول بها (العمر ، المعدل ، الخدمة الوظيفية ، وحاجة المديرية للتخصص)، على ان لا يقل المعدل بالنسبة للمرشحين عن 65% ولا يزيد العمر عن 45 سنة، ولديه خدمة وظيفية فعلية لا تقل عن (2) سنة”.

وأشارت الى ان “التقديم سيكون لمدة يومين (الاربعاء والخميس) الموافق 16 – 17 / 6 / 2021 في مبنى وزارة التربية / المديرية العامة للعلاقات الثقافية / مديرية الاجازات الدراسية داخل العراق الساعة العاشرة صباحاً، مستصحبين معهم وثائق التخرج من الكلية ونسخة من خلاصة الخدمة الوظيفية مع كتاب من المديرية العامة بالترشيح”.

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