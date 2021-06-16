القبض على متهم اغتصب طفلآ في المثنى

2021/06/16 | 09:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة شرطة محافظة المثنى، اليوم الأربعاء، القبض على شاب اغتصب طفلا في قضاء الرميثة.

وقال اعلام شرطة المثنى في بيان صحفي، إن “مركز شرطة ثورة العشرين التابع إلى قسم شرطة الرميثة أستخبر من قبل المواطنة ( ر.



ه.



ص ) والدة الطفل ( ع.



ح.



م ) والبالغ من العمر ست سنوات والتي تدعي تعرض ولدها إلى اعتداء جنسي من شخص تجهل هويته عند ارساله إلى إحدى محالّ بيع المواد الغذائية القريبة من دارهم”.

وأضاف البيان أنه “بجهود استثنائية تم التعرف على مكان ارتكاب الجريمة والشخص الجاني وبعد نصب كمين محكم تم القبض عليه والذي يدعى ( ط – ع – ن – ) البالغ من العمر ( 27 ) سنة من سكنة قضاء الوركاء”.

وتابع أنه “بعد التحقيق معه اعترف بجريمته دونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا من قبل قاضي التحقيق الخفر، وتم رفع كل ما يتعلق بالجريمة من قبل مفارز الأدلة الجنائية وتوقيفه وفق أحكام المادة ( 393 ) من قانون العقوبات العراقي لينال جزاءه العادل”.

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