إسقاط طائرة مسيرة جنوبي بغداد

2021/06/16 | 09:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأسقطت القوات الأمنية، طائرة مسيرة ثانية جنوبي العاصمة بغداد.وذكر بيان لخلية الاعلام الأمني وصل “النور نيوز” نسخة منه، ان “القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد، أسقطت طائرة مسيرة ثانية في منطقة الكرطان جنوبي العاصمة بغداد ضمن قاطع اللواء السابع بالشرطة الاتحادية”.وكانت خلية الإعلام الأمني، أعلنت في وقت سابق أن قيادة عمليات …

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