وزارة العمل تطالب بموازنة تكميلية لمواجهة الفقر

2021/06/16 | 09:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بموازنة تكميلية لتأمين رواتب الرعاية، واطلاق الشمول الجديد للفئات المستحقة.وقالت رئيس هيئة الحماية الاجتماعية هدى سجاد محمود، في حديث صحفي، ان “الوزارة طالبت بإقرار موازنة تكميلية لعام 2021 تعتمد على فروقات سعر بيع النفط”، مشددة على ان “تكون التخصيصات الاضافية لهيئة الحماية اولوية قصوى في الموازنة التكميلية …

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