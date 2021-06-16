وزراء خارجية العراق والاردن ومصر يجرون الاستعدادات لعقد القمة القادمة بين الرؤساء في بغداد

2021/06/16 | 09:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزراء خارجية كل من العراق ومصر والأردن أن الاستعدادات جارية لعقد اجتماع القمة القادمة بين رؤساء البلدان الثلاثة في بغداد.وحسب بيان صادر عن الخارجية العراقية أن وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين شارك في اجتماع آليّة التنسيق الثلاثيّ مع … Readmore

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