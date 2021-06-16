الصحة: نعمل على تسريع إنجاز مختبرات كشف كورونا والعراق خالي من السلاسة الهندية

2021/06/16 | 09:57 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاربعاء، خلو العراق من سلالة “دلتا” الهندية حتى الان، بينما تعمل على تسريع إنجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب.وقال مدير الصحة العامة الدكتور رياض الحلفي، في تصريح صحفي، إن “العراق لم يسجل اي حالة بسلالة (دلتا) الهندية حتى الان، لانها سريعة الانتشار وتسبب اصابات كثيرة، […]

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