قبل 48 ساعة من بدء التصويت.. انسحاب أحد مرشحي الانتخابات الرئاسة الإيرانية

2021/06/16 | 09:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سحب محسن مهر علي زاده، أحد المرشحَين الإصلاحيَين في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ترشحه قبل حوالى 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، وفق وكالات محلية الأربعاء.

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