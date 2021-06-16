2021/06/16 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني رجح رئيس لجنة الانتخابات في الجمهورية الاسلامية الايرانية اسماعيل موسوي، اليوم الأربعاء، بان المتوقع الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية في البلاد قبل ظهر السبت.وقال موسوي في تصريح له، تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديد موعد إعلان نتائج الإنتخابات الرئاسية الإيرانية المركز الخبري الوطني.

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