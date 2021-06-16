2021/06/16 | 10:00 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع خام برنت للجلسة الخامسة على التوالي، حيث شجع تراجع المخزونات وتعافي الطلب المستثمرين و الإقبال عليه.وارتفع خام برنت 64 سنتا أو 0.86 بالمئة إلى 74.63 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:18 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفع 1.6 بالمئة يوم الثلاثاء.وزاد الخام الامريكي 57 سنتا أو …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النفط يقترب من 75 دولارا first appeared on النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقترب من 75 دولارا) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقترب من 75 دولارا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).