اندلاع حريق في سوق ’جميلة’ واستنفار فرق الإطفاء

2021/06/16 | 10:01 - المصدر: وكالة ناس

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يحدث الان..فرق الدفاع المدني تستنفر لتكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن في منطقة جميلة قرب حسينية الانصاري باشراف من مدير عام الدفاع المدني .

يتبع..

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