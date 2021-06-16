جهود واجتماعات قوباد طالباني تثمر عن ارسال حصة اقليم كوردستان

2021/06/16 | 10:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد سلسلة من الزيارات والحوارات المكوكية التي قام بها نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد، دخل الاتفاق المبرم بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الموازنة الاتحادية للعام 2021 حيز التنفيذ.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان القرار الذي صدر من مجلس الوزراء الاتحادي بارسال مبلغ 200 مليار دينار شهرياً الى اقليم كوردستان كحصته من الموازنة جاء بعد سلسلة الزيارات التي قام بها نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد واجتماعاته المستمرة مع الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية.

واضاف: ان تلك الزيارات ادت الى حصول عدة اتفاقات بين حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية وفي النهاية تم اعتماد هذا الاتفاق الذي ادرج في قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

واوضح: خلال الزيارات التي قام بها نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد واجماعاته مع الحكومة الاتحادية لمسنا وجود رؤيا لدى الحكومة الاتحادية والشارع العراقي ومجلس النواب بعدم الاتفاق مع وفد حكومة اقليم كوردستان بسبب وصول معلومات غير صحيحة عن اقليم كوردستان اليهم.

وتابع: ان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بدأ بتشكيل لوبي لايصال المعلومات الحقيقة الى الحكومة الاتحادية والشارع العراقي ومجلس النواب وخلال اكثر من 10 زيارات استغرقت فترات مختلفة اجتمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية ومجلس النواب والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني والرئاسات الاطراف السياسية، اوضح نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان الحقائق للجميع وطرح جميع الاحصائيات والوثائق التي تخص اقليم كوردستان.

وقال: ان هذا اللوبي الذي شكله نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اوصل جميع الحقائق الى الحكومة ومجلس النواب والشارع العراقي، وخلال العام السابق توصلنا الى اتفاق استمر عدة اشهر وبعد ذلك صدر قانون تمويل العجز المالي ومنذ ثم بدأ نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان باجتماعاته مرة اخرى.

واضاف: توصلنا الى اتفاق مع الحكومة الاتحادية، وهذا الاتفاق ادرج في قانون الموازنة، ومن اجل انجاح هذا الاتفاق، اجتمع نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان مع اللجان المختصة في مجلس النواب لتمرير الموازنة، وفي النهاية صوت مجلس النواب على الاتفاق والحمد لله اصدر مجلس الوزراء الاتحادي قرارا يوم امس بارسال حصة اقليم كوردستان من الموازنة وسيتسمر ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتدقيق واردات اقليم كوردستان.

واشار الى ان نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان اكد خلال جميع الاجتماعات التزام حكومة اقليم كوردستان بتنفيذ فقرات وبنود قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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