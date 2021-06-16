مصطفى الكاظمي يوجه امرا من موقع جريمة سبايكر ويطلق تعهدا بشأنه

2021/06/16 | 10:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اهم ماتحدث به رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي خلال زيارته لموقع حادثة شهداء سبايكر وقراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء:

سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم ، وسنشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات.

شهد هذا المكان أحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية

الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب

كانت هذه الدماء دافعا لانجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية.

عززت هذه الدماء الطاهرة الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعا

يجب أن نستذكر هذه الدماء البريئة دائما عبر الحفاظ على الانتصارات التي تحققت على الإرهاب والحفاظ على هويتنا الوطنية.

يجب أن نتعلم من دروس الماضي كي نتجب تكرار هكذا مآسي ومجازر

الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي.

وحدتنا ومؤسساتنا وانتماؤنا الوطني هو من سيمنع تكرار مثل هذه المجازر.

وجهنا الجهات المعنية الاسراع بتوزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر .

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

16- حزيران- 2021

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