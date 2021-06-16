2021/06/16 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي: سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي: سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي: سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).