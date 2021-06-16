رحلة صعود: من طفل يهوى كرة القدم من قرية نجريج إلى لاعب عالمي مذهل

2021/06/16 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد صلاح اللاعب المعجزة الذي استحوذ على أذهان وقلوب الكثيرين في الداخل والخارج ورحلة صعوده غير المتوقعة ووصوله إلى قمة التميز في كرة القدم، الرحلة التي فاجأت الكثيرين، إليك أبرز المحطات في رحلة محمد صلاح الفرعون المصري:

بدايات محمد صلاح

ولد محمد صلاح في 15 يونيو 1992، في قرية نجريج، مركز بسيون في محافظة الغربية، مصر، لأسرة من طبقة اجتماعية متوسطة، منذ الطفولة ركز صلاح على كرة القدم على حساب الدراسة مما كان مصدر قلق لوالديه لعدم استطاعته تحقيق التوازن بين هوايته ودراسته.

لذا فضل صلاح الالتحاق بمعهد اللاسلكي بسبب الظروف المعيشية الصعبة لأسرته، بالإضافة إلى عشقه لكرة القدم وعدم قدرته على الالتحاق بالثانوية العامة في مركز بسيون، بسبب رغبته في البقاء بالقاهرة للانضمام إلى نادي المقالون العرب.

النوادي التي انضم لها محمد صلاح

المقاولون من 2010 إلى 2012بدأ محمد صلاح مسيرته الكروية مع نادي المقاولون المصري، حيث ظهر لأول مرة مع الفريق الأول في عام 2010 واستمر صلاح في أن يصبح وجهاً منتظماً للمقاولون حتى تم تعليق الدوري المصري الممتاز بعد أعمال شغب في الملعب في فبراير 2012.

بازل من 2012 إلى 2014

كان نادي كرة القدم السويسري مهتماً بصلاح وراقب أنشطته لفترة من الوقت، بعد تعليق الدوري المصري الممتاز، نُظمت مباراة ودية مع المنتخب المصري تحت 23 سنة وتمت دعوة صلاح للتدريب مع بازل.

في أبريل 2012، وافق صلاح على عقد مدته أربع سنوات مع النادي السويسري، كان الموسم الأول لصلاح ناجحاً للغاية، حيث تقدم إلى الدور نصف النهائي من الدوري الأوروبي بالإضافة إلى الفوز بموسم الدوري السويسري الممتاز وفاز صلاح أيضاً بكأس Uhrencup 2013 في دوري الأبطال، ساعد محمد صلاح بازل في الفوز على تشيلسي الإنجليزي بتسجيل هدف الفوز على تشيلسي على أرضه بعد التعادل في الفوز 2-1 خارج أرضه.

تشيلسي من 2014 إلى 2016بعد أداء صلاح ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، أُعلن أن صلاح وافق على صفقة ستنقله إلى لندن وأفادت الأنباء أن قيمة الصفقة تبلغ نحو 11 مليون جنيه وأُغلقت الصفقة بعد ثلاثة أيام من الإعلان.

ظهر صلاح لأول مرة مع تشيلسي كبديل في الدوري الممتاز في 8 فبراير 2014 في موسم 2014-2015، في بداية الموسم بدت أوضاع صلاح غير مستقرة بعد تقديمه طلب للانتساب بأحد المعاهد الدراسية ليستكمل تعليمه ووافق وزير التعليم على ذلك ثم فوجئ صلاح بعد ذلك بتراجع الوزير عن قراره وقام بإلغاء انتساب محمد صلاح للمعهد بداعي عدم حصوله على الدرجات المطلوبة للالتحاق بالمعهد بالإضافة إلى عدم حضوره.

وبذلك أصبح صلاح لا ينتسب لأي جامعة أو معهد وبالتالي أصبح مطلوباً للتجنيد لذلك ترددت أخبار بأنه مضطر أن يترك تشيلسي ويعود إلى مصر لتأدية الخدمة العسكرية ولكن تم حل الأزمة عن طريق اجتماع مدرب المنتخب المصري في ذلك الحين شوقي غريب مع رئيس الوزراء المصري آنذاك إبراهيم محلب مع وزير التعليم العالي المصري وتم إعفاء صلاح من أداء الخدمة العسكرية بعد اجتماع مع رئيس الوزراء المصري ووزير التعليم العالي والمدير القومي وتوقف صلاح من اللعب لتشيلسي في موسم 2014-2015 قبل إعارته إلى فيورنتينا.

إعارة صلاح إلى فيورنتينافي 2 فبراير 2015، قبل نهاية موسم الانتقالات، أقرض تشيلسي صلاح لمدة 18 شهراً إلى نادي فيورنتينا الإيطالي، كان صلاح إضافة رائعة لفريق فيورنتينا، حيث ساعدهم على التغلب على الخصوم الأقوياء وفي نهاية الموسم، أراد فيورنتينا جعل إعارة صلاح لمدة 18 شهراً دائمة والتي رفضها صلاح واختار الانضمام إلى روما.

الانضمام لنادي روما في2016في أغسطس 2016، انضم صلاح إلى روما بعقد قيمته حوالي 5 ملايين يورو، مع خيار جعل الصفقة دائمة مقابل 15 مليون يورو، كما حقق صلاح سلسلة ناجحة مع روما مما أكسبه أفضل لاعب في الموسم وكان موسمه الثاني مع روما ناجحاً أيضاً.

نادي ليفربول من2017 إلى الوقت الحاضروافق صلاح على الانتقال إلى ليفربول في يونيو 2017، بقيمة أولية تبلغ 42 مليون يورو يمكن أن تزيد إلى 50 مليون يورو وعند وصوله إلى ملعب آنفيلد، تسلم صلاح القميص رقم 11 الذي كان يرتديه روبرتو فيرمينو سابقاً.

كان صلاح أول توقيع للاعب مصري مع ليفربول وفي أول ظهور له مع ليفربول، سجل في التعادل 3-3 ضد واتفورد وفي أغسطس من ذلك العام، حصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في ليفربول لأدائه الرائع.

حقق صلاح نجاحاً كبيراً لما تبقى من الموسم، حيث حطم صلاح الرقم القياسي لليفربول بتسجيل 36 هدفاً في أول موسم له وأصبح الهداف الرئيسي ومن أفضل خمسة لاعبين في أوروبا بفوزه على ليونيل ميسي وهاري كين لهذا الإنجاز.

في 28 أبريل 2018، فاز صلاح بجائزة PFA لأفضل لاعب وساعد صلاح ليفربول في بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد حيث تم استبداله بعد تعرضه لإصابة في الكتف في الدقيقة 30.

في 2 يوليو 2018، وقع صلاح عقدًا طويل الأمد مع ليفربول وفي أغسطس 2018 اُختير صلاح في القائمة المختصرة للمراكز الثلاثة الأخيرة لجائزة أفضل لاعب في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للرجال، حيث حصل على المركز الثالث وهو مهاجم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لهذا الموسم حيث جاء في المركز الثالث وأفضل لاعب في FIFA حيث احتل المركز الثالث ومع ذلك، حصل على جائزة بوشكاش لعام 2018.

محمد صلاح والمنتخب الوطنيظهر صلاح مع منتخب مصر تحت 20 سنة وتحت 23 سنة، 11 مرة، حيث مثلهم في كأس العالم تحت 20 سنة 2011 وكذلك الألعاب الأولمبية الصيفية 2012 وظهر لأول مرة مع المنتخب الوطني الأول في عام 2011.

بعد أن غاب عن نهائيات كأس أفريقيا ثلاث مرات متتالية، كان صلاح ضمن التشكيلة التي قادت المنتخب المصري إلى كأس الأمم الأفريقية 2017، حيث قاد صلاح الفريق إلى نهائي كأس الأمة الأفريقية، مما أكسبه مكاناً في فريق CAF.

كما ساعد صلاح المنتخب المصري في كأس العالم وساعد أيضاً صلاح فريقه في التأهل لكأس الأمم الأفريقية 2019.

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