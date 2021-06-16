آخر تنبؤات الطقس في البلاد.. رياح شمالية وانخفاض للحرارة في هذه المحافظات - عاجل

2021/06/16 | 10:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، عن انخفاض درجات الحرارة في كافة مدن البلاد، مشيرا الى ان هذا الانخفاض سيكون ملحوظا في يوم غد الخميس.

وقال في بيان صحفي، ان "رياح الشمال الغربية تعاود نشاطها هذا اليوم في مدن وسط وجنوب العراق مسببة تصاعد للغبار في مناطق ذي قار وغرب البصرة ومناطق من ميسان والسماوة وواسط ، فيما تنخفض درجات الحرارة هذا اليوم في كافة المدن ، وسيكون الانخفاض ملحوظ يوم الخميس بحيث تسجل العاصمة بغداد ظهر الخميس 39م، والبصرة 42م ونينوئ 39م قبل ان تبدأ بالارتفاع اعتبارا من الجمعة المقبل".

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