2021/06/16 | 10:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /نينا/ قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم ، وسنشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي من صلاح الدين : سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي من صلاح الدين : سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).