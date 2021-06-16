الصحة العراقية: البلد خال من هذه السلالة

2021/06/16 | 10:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، خلو العراق من سلالة "دلتا" الهندية حتى الان، بينما تعمل على تسريع انجاز مختبرات كشف سلالات كورونا في مدينة الطب....

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