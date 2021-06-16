الكاظمي يعلن تحويل مكان جريمة سبايكر الى “متحف” ويصدر توجيها بشان عوائل الشهداء

2021/06/16 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، عن تحويل مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم.

وقال الكاظمي خلال زيارته لموقع حادثة شهداء سبايكر “سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة، يمجد ويخلد تضحيات العراقيين ويؤكد تلاحمهم ، وسنشرف بشكل مباشر على هذه الإجراءات”، مبينا “شهد هذا المكان أحدى أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية”.

واضاف الكاظمي، ان “الدماء البريئة التي سقطت هنا أيقظت الوجدان العراقي عند كل أطياف الشعب”، لافتا الى “كانت هذه الدماء دافعا لانجاز النصر الكبير الذي حققه العراقيون أمام أعتى قوة إرهابية، كما عززت الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين جميعا”.

وتابع “يجب أن نستذكر هذه الدماء البريئة دائما عبر الحفاظ على الانتصارات التي تحققت على الإرهاب والحفاظ على هويتنا الوطنية وأن نتعلم من دروس الماضي كي نتجب تكرار هكذا مآسي ومجازر”، مشددا على ان “الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي”.

واكد الكاظمي، “وحدتنا ومؤسساتنا وانتماؤنا الوطني هو من سيمنع تكرار مثل هذه المجازر”، مشيرا الى انه “وجهنا الجهات المعنية الاسراع بتوزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر”.

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