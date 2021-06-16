الدفاع المدني يستنفر فرقه لمكافحة حريق في منطقة جميلة

2021/06/16 | 10:19 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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استنفر الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، فرقه لمكافحة حادث حريق اندلع داخل مخزن في منطقة جميلة بالعاصمة.

وقالت المديرية في بيان مقتضب، ان “فرق الدفاع المدني تستنفر لتكافح حادث حريق اندلع داخل مخزن في منطقة جميلة قرب حسينية الانصاري باشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني”.

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