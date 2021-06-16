لجنة المسابقات تحدد موعد نهائي كأس العراق

2021/06/16 | 10:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قررت لجنةُ المسابقات في الهيأة التطبيعية لاتحاد كرة القدم، إقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2020 – 2021 بين فريقي الزوراء والقوة الجوية يوم الجمعة الموافق (16 /7 /2021) على ملعب الشعب الدولي.وقال المنسق الإعلامي للجنة المسابقات قحطان المالكي، ان لجنته قررت إقامة نهائي بطولة كأس العراق للموسم 2020 – 2021 بين […]

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