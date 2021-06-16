2021/06/16 | 10:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعدت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، خطة للبرنامج الصيفي تتضمن اسعارا تنافسية ورحلات داخلية وخارجية إضافية تنطلق من جميع المطارات العاملة في البلاد على مدار أيام الأسبوع.وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل، في حديث صحفي، ان “الخطوط الجوية العراقية اعدت برنامجا صيفيا متكاملا بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك لخارطة جوية للرحلات الداخلية …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك..



الخطوط الجوية العراقية تعد برنامجا تنافسيا للرحلات first appeared on النور نيوز.

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