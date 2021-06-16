"إلغاء تفويض 2002".. خطوات جدية من بايدن لإنهاء الحروب الأبدية

2021/06/16 | 10:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اتخذ خطوات فعلية لإنهاء ما وصف بـ "الحروب الأبدية" للولايات المتحدة في خطوة أخرى نحو الوفاء بوعد حملته الانتخابية.

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