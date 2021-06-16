عاجل | الكاظمي: سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة

2021/06/16 | 10:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– الكاظمي: الفساد وسوء الإدارة والسياسات الخاطئة هي أسباب هذه المآسي.

– الكاظمي: دماء جريمة سبايكر كانت دافعا لإنجاز النصر الكبير على الإرهاب.

– الكاظمي: مكان جريمة سبايكر شهد أبشع المجازر التي يندى لها جبين الإنسانية.

– الكاظمي: سنحول مكان جريمة سبايكر لمشروع ومتحف للذاكرة.

– الكاظمي يوجه الجهات المعنية الإسراع بتوزيع استحقاقات عوائل شهداء سبايكر.

– الكاظمي: الدماء الطاهرة عززت الهوية الوطنية العراقية ووحدت العراقيين.

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