اختيار مخرج كوردي عضوا في لجنة تحكيم مهرجان دولي

2021/06/16 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم اختيار الفنان المخرج نژاد نجم کعضو لجنة التحكيم في ملتقی القطار الدولي لمسرح الشارع النسخة الخامسة في تونس مع كل من الفنانين ( د.کەریم خنجر من العراق ، د.بلال الجلاصي من تونس ، أ.نزار الکشو من تونس ، وسیم بورویص من لیبیا ) .

وفي هذا السياق عبر الفنان نژاد نجم من خلال PUKmedia، عن شكره وامتنانه لإدارة المهرجان على الثقة الکبیرة التي منحت له، مشيرا الی انه سيعمل جاهدا من اجل الارتقاء بالمسرح العراقي بصورة عامة والمسرح الكركوكي بصورة خاصة.

يذكر ان المخرج الفنان نژاد نجم يدير فرقة مسرح هوار بكركوك وكانت المشاركة الاخيرة للفرقة بعرض مونودراما الكوردي ( وەک قەقنەس دەسوتێم ) اي ( احترق كالعنقاء ) في مهرجان القرطاج الدولي الذي شهدته تونس الخضراء، ونال هذا المونودراما الذي جسدت في ادائها المتميز الفنانة المتالقة هوار فارس، نجاحا باهرا ليحصد الجائزة.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

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