الخبز المقدس يشارك بالمسابقة الرئيسية في مهرجان دولي

2021/06/16 | 10:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منصور جهاني - يشارك الفيلم الوثائقي "الخبز المقدس" للمخرج الراحل رحيم ذبيحي وإنتاج تورج أصلاني، في قسم المسابقة الرئيسية لمهرجان "زاغرب دكس" للأفلام الوثائقية بدورته السابعة عشرة في كرواتيا.

"الخبز المقدس" (نان مقدس) Holy Bread هو آخر أعمال الراحل "رحيم ذبيحي"،ومن إنتاج "تورج أصلاني" لدى شركة "ماد موفي" MAAD Movie السينمائية وهو أحدث أعمال ذبيحي، في قسم المسابقة الرئيسية للمهرجان الدولي السابع عشر للأفلام الوثائقية "زاغرب دكس" ZagrebDox في كرواتيا وذلک في مشارکته الدولية السابعة ممثلا عن السينما الإيرانية.

وتتنافس 17 فيلما من دول بولندا، وروسيا، وألمانيا، وبلغاريا، والبرتغال، وبلجيكا، والدنمارك، وفرنسا، والولايات المتحدة الأمريكية، والأرجنتين، وسويسرا، وجورجيا، وأوكرانيا، وليتوانيا، وتشيلي، وهولندا، وإسبانيا، والتشيك ونيجيريا وسلوفاكيا علی حصد الجائزة في هذا القسم من المهرجان.

كما أن مسؤولية التوزيع الدولي لهذا الفيلم الوثائقي تقع على عاتق شركة "تصویر جستر الهه بارسي" (إيلي إيمیج) Eli Image تحت إدارة "الهه نوبخت".

وتتالف لجنة التحكيم لقسم المنافسة الدولية الرئيسية في مهرجان "زاغرب-دكس" السينمائي الدولي السابع عشر، من الكاتب والمخرج والمنتج الكرواتي "راغكو غريلتش" Rajko Grlić والمخرج الروسي ومديرة الإعلانات والكاتبة الروسية "إيليا بولوتسكي" Ilya Povolotskiy ومخرج من كرواتيا "فيسنا بيلجان بوسيتش" Vesna Biljan Pušić.

جدير بالذكر أن مهرجان "زاغرب- دكس" بدورته السابعة عشرة السينمائي الدولي عرض أفلاما لمخرجين من جميع أنحاء العالم في مختلف أقسام المنافسة الوطنية والدولية والقسم غير التنافسي؛ كما سيتم إقامة اقسام "ليلة الكاتب- راجكو غراليتش" وقسم "العروض الخاصة" و "مهرجان زاغرب داكس" الخاص في الفترة من 13 إلى 20 يونيو 2021 في زاغرب بدولة كرواتيا.

PUKmedia / منصور جهاني

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